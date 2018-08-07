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民主党与公正福利党互不相让

帕拉波沃搭档人选谈判陷入僵局

【雅加达8月6日讯】 大印尼行动党（Gerindra）称，两名帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）搭档人选已经进入决赛。

“两名帕拉波沃 苏比安多搭档人选已经进入决赛。”大印尼行动党秘书长艾哈迈德 穆咋尼（Ahmad Muzani）周一（8月6日）在雅京史纳延国会大楼如是说道。

据穆咋尼说，这两个名字正在与联盟政党进行讨论。穆咋尼还要求公众必须耐心等待正副总统的宣布。宣布正副总统候选人的可能性将于8月10日举行，这是2019年总统选举登记的最后一天。

“我们将继续与联盟政党各方讨论这些名字，我们也将继续与能够为我们提供支持的相关方面进行讨论。”穆咋尼说。

“因此，我们可能会在最后采取副总统的决定。”穆咋尼补充道。

但穆咋尼不愿透露两名候选人的名字。当被问及民主党（PD）联合特遣部队司令部（Kogasma）指挥官的阿古斯（AHY）或公正福利党（PKS）执行委员会主席Salim Segaf Al-Jufri时，穆咋尼没有回答清楚。

“基本上我们正在讨论这两个人的名字，我们也希望承诺支持帕拉波沃为2019年总统选举的4个政党之间的稳固性。因此，我们必须耐心等待副总统的宣布。”穆咋尼继续说。