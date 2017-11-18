Saturday, November 18th, 2017 | Posted by

武装犯罪集团在巴布亚
进行袭击军警联合部队岗站

警察防暴机动特种部队岗站一瞥（资料图）

警察防暴机动特种部队岗站一瞥（资料图）

 

Timika安达拉新闻网1117日讯】巴布亚警察公共关系主任艾哈迈德（Ahmad Mustofa Kamal）警察上校说，武装犯罪集团（KKB）在巴布亚Mimika Tembagapura再次对军警联合部队的239 Palapa岗站和 印尼自由港公司LWB 单位的车辆袭击。

Timika警察公共关系主任说，周四（1116日）枪击事件发生在印尼自由港公司特许区不同的地方但同一个时间。

第一次枪击事件大约3点发生在Palapa 239号岗站，枪击事件发生后没有人员伤亡。 这次武装犯罪集团针对自由港公司的LWB 014726车辆。

之前，自由港公司的LWB车辆在66英里执行巡逻时，经过拐角处67英里处，车辆从道路右侧五次被枪击。车辆的左边被击中和穿过中间的玻璃，当时车辆内有四个人，其中一个是外国雇员。

四名乘客包括外籍公民Braet，司机Soni Manurung和两名 警察防暴机动特种部队（Brimob）成员，警察士官长Faruk和警察二级士官Raditia。被袭击的一辆车没有造成任何人员伤亡。 包括外国公民在内的所有乘客幸免于难。

艾哈迈德说，在袭击过程中，Tembagapura的天气条件不好，伴随着雾气的暴雨，阻挡了前面的道路。 根据艾哈迈德的可见性只有约30米，这对印度尼西亚警察和武装犯罪集团都是非常不利的。 同时，直到周五（1117日）安全部队成员仍在继续追捕枪杀案犯。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198516

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