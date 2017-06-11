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正式成为囚犯后

钟万学拥有与其他囚犯同样的权利

【雅加达REPUBLIKA.新闻网6月11日讯】Trisakti大学刑罚观察员Abdul Fickar Hadjar说明，自从公诉检察官处理钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）涉嫌亵渎宗教案件撤销上诉后，钟万学正式成为囚犯。

“自公诉检察官处理钟万学涉嫌亵渎宗教案件撤销上诉，所以钟万学正式成为囚犯后，钟万学拥有与其他囚犯同样的权利进入感化院（LP）。” Fickar 周日（6月11日）与Republika.co.id记者如是说。

Fickar说，身为囚犯，钟万学拥有与其他囚犯同样的权利。其中钟万学也有权利获得司法部部长的减刑，提出特别庭审复议合向总统提出要求给予赦免。” Fickar说。

公诉检察官有关钟万学亵渎宗教行为向雅京北区地方法院取消判决上诉。上诉被撤销之前钟万学作出撤销两年监禁的判决提出上诉。检察官和钟万学撤销上诉，钟万学自动成为囚犯和拘留所必须转移到感化院。然而，直到现在，钟万学仍被关押在雅京南区德博Kelepa Dua 警察防暴机动部队总部。