Tuesday, January 23rd, 2018 | Posted by

正副总统出席
美佳娃蒂在TIM歌剧院庆祝七十一岁寿辰

斗争民主党（PDIP）总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)在TIM歌剧院庆祝七十一岁华诞。

斗争民主党（PDIP）总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)在TIM歌剧院庆祝七十一岁华诞。

 

【雅加达安塔拉新闻网123日】与往年的寿辰庆祝会不同，今年适逢七十一生日，我国第五任总统美佳娃蒂苏加诺普特里，庆祝七十一岁华诞，选择在雅京中区TIM歌剧院举行以文艺节目演出，并以14世纪爪哇宫廷为背景的主题`Satyam Eva Jayate`，以歌剧演出。

歌剧故事是关于宫廷两位政治人物，为了夺取政治权利，不择手段，展开尔虞我诈及激烈的权力斗争。 为了达到目的，双方以各种各样的 诽谤和阴谋摧毁对方，导致社会的极端分裂，最终毁了社稷。

本歌剧的导演和编剧是Agus Noor，而音乐造型师兼舞蹈家是Djaduk Ferianto，而舞台背景布置是Ong Hari Wahyu。 歌剧演员包括Butet Kertaredjasa, Sujiwo Tejo, Happy Salma, 和其他艺人。

出席观赏演出的嘉宾逾三千名。除了多名内阁成员，佐科威总统和卡拉副总统也出席观赏。人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼 (Puan Maharani)，斗争民主党中央和地方理事会成员，以及国内政商特邀嘉宾均出席美佳娃蒂的71 岁寿辰庆生会，冠盖云集，场面热闹非凡。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204400

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