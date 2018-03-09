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正值“三八”国际妇女节

佐科威总统向全国女同胞致以节日祝贺

【内阁秘书官方网站3月8日电】昨日正值“三八”国际妇女节，我国总统佐科威向全国女同胞致以诚挚的节日祝贺。

佐科威总统周四（3月8日）到东爪哇锦石（Gresik）颁发印尼智慧卡（KIP)、希望之家（Keluarga Harapan简称PKH）纲领和颁发扶贫食品时说道，“我向在座的每位的值得我们感到自豪和尊重的妇女们致以诚挚的问候并祝贺三八妇女节快乐”。

3月8日是国际劳动妇女节，又称三八妇女节,是世界各国妇女争取和平、平等、发展的节日。一个世纪以来，各国妇女为争取自身的权利做出了不懈的努力。

据悉，1909年3月8日，美国伊利诺斯州芝加哥市的女工和全国纺织、服装业的工人举行规模巨大的罢工和示威游行，要求雇主增加工资、实行8小时工作制和获得选举权。这是历史上劳动妇女第一次有组织的群众斗争，充分显示了劳动妇女的力量。斗争得到全国乃至世界其他国家妇女群众的广泛同情和热烈响应，最后取得了胜利。

我国政府在国际舞台上也积极追求妇女平等权利方面已发挥了良好的作用，如参与过在瑞典举办的题为“结束暴力解决方案峰会”的会议，由我国发挥妇女效能与保护儿童部长约哈娜延比塞（Yohana Yembise)代表的印度尼西亚在处理针对儿童和妇女的暴力问题方面扮演了重要的角色。