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欣逢印度尼西亚共和国独立72周年纪念日

总统颁发荣誉勋章给对国家具有贡献的杰出人士

【雅加达Liputan6新闻网8月15日讯】欣逢我国庆祝72周年国庆，周二(15日),佐科威总统在雅京总统府颁发荣誉勋章给8位对国家在各领域均有突出贡献的杰出人士。

其中获得72周年国庆纪念日的最高荣誉勋章“Bintang Mahaputra Adipradana”，分别是前最高法院院长巴基尔（Bagir Manan）和原总统咨询委员会(Wantimpres)成员，已故哈欣 穆扎迪长老(KH A Hasyim Muzadi)。荣获“Bintang Mahaputra Utama”荣誉勋章的是原最高法院副院长Marianna Sutadi。

根据2017年第 85/TK/2017总统决议书，佐科威总统颁发“Bintang Jasa Utama”荣誉勋章给华裔西加里曼丹省副省长黄汉山（Christiady Sanjaya）。

与此同时，佐科威总统也根据2017年第 87/TK/2017总统决议书，颁发“Bintang Penegak Demokrasi Utama”荣誉勋章给前肃贪会（KPU）成员哈达尔（Hadar Nafis Gumay），表达他不屈不挠为民主奋斗的良好精神。

此外，佐科威总统亦颁发“Bintang Budaya Parama Dharma” 荣誉勋章给苏渣莫戈（Soedjatmoko）和已故杜拉（Dullah）以及杜蒂赫（Toeti Heraty Noerhadi Roosseno），表扬他们在文化界对国家的显赫贡献。

年度颁发荣誉勋章仪式在肃穆庄严和冠盖云集的盛况下进行。出席总统府盛会的嘉宾，包括我国副总统尤淑夫·卡拉，政法安统筹部长维兰多 ，人类发展与文化统筹部长布安·马哈拉尼 ，内阁秘书帕拉摩诺·阿侬，外交部长蕾特诺·马尔苏迪，警察总长狄托·卡纳维安上将和国军总司令卡铎·努尔曼多上将和社会部长科菲法·帕拉万萨等嘉宾。