Wednesday, January 25th, 2017 | Posted by

椰城“朋友俱乐部”献爱心 捐助丹格朗残障院修建宿舍竣工举行交接仪式

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Bhakti Luhur残障院负责人Cecilia（右五）向朋友俱乐部颁发感谢状，由林桥英主席（左三）、黄丽花副主席（左四）代表接收。左起为：李小娇、邓美霞、王娇红、李婷婷、Sr.Tri Koyanti、谢爱玲及Leena。

 

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椰城朋友俱乐部一行人与Bhakti Luhur残障院负责人Cecilia等在宿舍前合影。

 

【本报周孙毅报道】去年，由椰城“朋友俱乐部/Friends Club”组织捐助修建位于丹格朗Ciputat区Komplek Sinar Pamulang

Permai 的Bhakti Luhur残障院宿舍已宣告竣工。

昨日（1月25日），该慈善团体主席林桥英（Indry）, 副主席黄丽花及其理事成员：王娇红（Cecilia）、邓美霞（Merry Angelia）

、李婷婷、（Tin Tin Sunardi）、谢爱玲（Elly）、李小娇（Selvy）、Leena等一行8人来到了该宿舍走访慰问，并举行装修完工交接仪式。

据林桥英表示，该宿舍的整个装修费用为8千900万盾，这笔善款用于修建厨房、天花板、房间、厕所及窗户等。

Bhakti Luhur残障院负责人Cecilia ALMA在讲话中，对椰城朋友俱乐部一行人的乐善好施，慷慨解囊，为社会弱势群体奉献一份爱心深表谢意。希望通过类似活动，能唤起更多热心人士积极参与慈善工作，为孤儿及残障儿童们送上爱的关怀、传递温暖的力量。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173959

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