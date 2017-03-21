Posted by admin

根据2016年第32号交通部条例

政府将整顿非公交车干线的网约车

【雅加达Tribun News新闻网21日讯】根据2016年第32号交通部条列报道，政府作出制定有关整顿非公交车干线的公交车的新规定，包括网约车。交通部长布迪·卡利亚·苏玛迪（Budi Karya Sumadi）周二（3月21日），在国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将和信息与通讯部长鲁迪安塔拉（Rudiantara）陪同下，在雅京国家警察总部举行新闻发布会时如是说道。

其中，包括网约车必须拥有公交车不需具备的规定，如公交车司机驾驶执照、汽车安全测试和检验（KIR）、汽车登记号（STNK）以及其他交通规定的公交车文件。

布迪·卡利亚表示，我们将调查公交车辆无干线的司机的驾驶执照，汽车牌照正和相关车辆的资料。

“我们将个根据交通部发布的2016年第32号的交通部法令，坚定于4月1日开始执行以上规定，但是考虑到申请以上文件均需要一段时间，因此政府将给予网约车一段时间的适应，希望网约车公司能尽快申办以上的规定条件间。” 布迪·卡利亚这样表示。

以上交通部第32号交通部条例实施后，国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上希望网约车与传统公交车辆之间冲突事件将迎刃而解。

如所周知，因为网路车的出现，导致传统出租车和公交车辆面临巨大的压力，因为从价格和服务品质，完全无法与网络车竞争。全国各大城市，如万隆、茂物和丹格朗等城市曾发生过传统公交车司机与网约车司机的暴力冲突事件。因为，传统公交车深深感觉到他们的生存空间已经受到极大的挑战，甚至无法生存的边缘。不仅收入每况愈下，社会民众已经习惯享受到网约车的方便与舒适，价廉物美，何乐而不为。

Incoming search terms:

车辆