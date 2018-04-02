Posted by admin

根据诺凡多在法庭上的供词

PPATK将追踪电子身份证贪污案的资金流向

【雅加达Liputan6网】金融交易报告和分析中心（PPATK）将根据涉嫌电子身份证贪污舞弊案的被告人原国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）在法庭的供词，深入追踪电子身份证贪污案的资金流向。

“我们对此案有权进行跟踪，不过我们很有信能做到的。”金融交易报告和分析中心主任基古斯（Kiagus Ahmad Badaruddin）在茂物如是说道。

基古斯表示，肃贪会已要求我们搜索电子身份证的资金流向。虽然如此，我不能告诉电子身份证资金流向也到其他人的银行账户。

“这是情报员对电子身份证资金流向进行调查的步骤，日前侦查员正调查这个案件。”根据安达拉网写道。

不过肃贪会是否要求PPATK对此案进行搜索，但是我们依然可以跟踪搜索诺凡多涉嫌电子身份证贪污证人的资金流向。

“我们仍等待肃贪会的要求，若肃贪会真的要求我们进行搜索的话，我们承诺将更快地搜索。”基古斯续说。

众所周知，肃贪会检察官要求法官判决被告人诺凡多判决16年有期徒刑和罚款10亿盾。

诺凡多辩护律师曾向法院表达诺凡多可以司法合作者（justice collaborator）提供其他政府官员和国会议员也涉嫌受贿电子身份证贪污案的资金，但是法院决绝诺凡多阵营的要求。