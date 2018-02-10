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根据最高法院的裁决

法庭开始执行充公Supersemar教育基金会财产

【雅加达点滴新闻网2月09日讯】雅京南区地方法院开始执行法庭的判决，开始充公前总统苏哈执政时期成立的“三一一总统令”助学基金会（Yayasan Supersemar）的财产。最高检察官总检察长 穆罕默德普拉史蒂奥(Muhammad Prasetyo) 对此案件表示赞赏。

“这是我们所期待已久的一件好事，只是当时多方面仍然还在对合法的程序进行博弈，所以执行法律的判决仅是时间问题而已。在最高法院裁决后，然而具有最高法庭的判决，肯定现在不会遇到任何阻碍把Supersemar教育基金会财产执行充公。” 普拉史蒂奥周五（2月9日）在雅京南区的办公室如是说道。

根据普拉史蒂奥说，雅京南区地方法院仍在等待彻底执行程序。最高检察署已经在追踪Supersemar基金会的资产和账户，现在终于实现执行充公。

“我说这就是一个民事案，所以雅京南区地区法院应政府的请求通过其检察官作出责任。我们也帮助追踪了Supersemar的资产。我们也把数据提交给法院，包括Supersemar的账户已被封锁很长时间了。” 普拉史蒂奥说。

雅京南区地方法院已通过执行充公Supersemar 教育基金会财产。

“鉴于在实施最高法院2015年7月8日第140 pk/pdt/2015号决定的框架内，规定准许拍卖执行和申请人对Supersemar奖学金基金会提交的账户支付。”雅京南区公共关系官员 Achmad Guntur周四（2月8日）在雅京如是说道。

2018年1月11日，雅京南区地方法院法官Dwi Sugiarto规定没收和充公Supersemar财产。目前，Supersemar基金会账户的支付一直在法庭文员和法庭执行官的协助下进行。账户逐渐发放到银行。

“该账户已被没收，现在支付的过程将从几家银行交付给国家。Achmad如是说。

雅京南区地方法院还没收了位于雅京南区Kuningan Timur的Granadi大厦资产。另一笔没收的资产是位于茂物Megamendung村面积为8120平方米的一块地皮。

这两项资产将由国家财富管理处拍卖。 然而，这两项资产仍处于评估阶段或由最高检察署进行资产价格评估。

根据最高法院的裁决，政府应该从Supersemar基金会没收的资产为4兆4000亿盾。