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根据从业党中央决定

蒂蒂苏哈多表态将在2019年支持佐科威

【雅加达罗盘报新闻网3月23日讯】从业党（Golkar）政治家蒂蒂克（Siti Hediati Hariyadi别名Titiek Soeharto）亦是我国第二任总统之女质疑其前夫大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）或将在2019年总统大选中担任总统候选人的确切性。

当时蒂蒂克受到记者的访谈，她在2019年总统选举的态度是否符合其政党宣布支持佐科威总统。因为，蒂蒂克在2017年特区行政首长选举期间从未与其政党有过不同的政治态度。

当时，从业党推举钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Syaiful Hidayat）为搭档候选人。但是，蒂蒂克却支持由大印尼行动党加入的阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）和善迪雅戈乌诺（Sandiaga Uno）。

“帕拉波沃是否也要参选2019年总统选举？”蒂蒂克周四（3月23日）在雅京苏尔坦酒店见面时如是说。

蒂蒂克声称，她将按照从业党支持佐科威将在2019年总统选举的决定。

到目前为止，帕拉波沃在2019年总统选举还没作出确定参选，也没有任何政党支持他。 大印尼行动党副主席法德利佐恩（Fadli Zon）说，帕拉波沃将很快在2018年4月初宣布自己为总统候选人。法德利声称所有干部都持有同样的态度支持帕拉波沃。

“我们最迟将在今年四月份宣布帕拉波沃为2019年总统候选人。我们都是大印尼行动党内部理事，虽然目前还没有正式会议，但是全国代表工作会议（Rakornas）将在今年四月宣布。”法德利如是说道。