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查罗特要求民众为钟万学祈祷

【雅加达安达拉通讯社5月15日网】雅京暂摄省长查罗特（Djarot Saiful

Hidayat）特别要求民众向被法官判决2年有期徒刑的雅京特区暂停省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）祈祷，祈求苍天护佑钟万学和恩赐钟万学家人精神的支持和保佑。

查罗特在雅京市政厅监督民众给钟万学的花牌清理工作时如是说道。

“民众给钟万学的花牌清理工作已经接近尾声，现在我要求民众为钟万学祈祷，愿苍天保佑钟万学身体健康，勇敢应对诸多的问题，不轻易放弃奋斗。”周一（15/5），查罗特在雅京市政厅说道。

另方面，查罗特也要求民众继续支持政府执行各项计划项目。

“我希望民众可以大力支持政府建设规划，以便雅京特区省府能为民众服务和贡献。”查罗特这样表示。

“若民众支持我们的计划项目，我们可以保证民众可以受到良好的服务。”查罗特续说。

如所周知，民众给钟万学的花牌共逾7000幅，颇印尼博物馆记录，络绎不绝大量献给钟万学和查罗特的花牌导致排满雅京特区省府周围，不仅挤满了雅京特区省府周围，整个国家民族纪念碑广场（Monas）也成为亮丽的花城。