Tuesday, July 18th, 2017 | Posted by

查罗特省长决定
维持Simpang Susun Semanggi为官方正式名称

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雅京特区省长查罗特 赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）决定维持Simpang Susun Semanggi为官方正式名称或简称SSS 。

 

【雅加达讯】雅京特区省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot  Saiful  Hidayat）决定维持Simpang Susun Semanggi或简称SSS为官方正式名称。周一（7月17日）该决定已经得到地方会议领导人的同意。

“我们作出决定，领导人会议和区域工作单位（SKPD）以及市长都已同意命名为Simpang Susun Semanggi  或简称SSS为官方正式名称。”查罗特参加领导人会议后如是说道。

查罗特说，没有办法改变的是所提出的补偿系数地板基建（KLB）建筑公司的名称。这也是根据原雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）的构想和设计蓝图的概念。

“我已决定维持官方正式名称，我也要求作出省长法令（Kepgub），将来在7月29日开始通车。这省长法令也在处理过程中。”查罗特说。

SSS环形高架桥将于7月29日初步通车，之后将写信汇报佐科威（Jokowi）总统，希望佐科威总统将在8月17日主持SSS环形高架桥通车启用仪式。

“我在视察SSS环环高架桥时，我已下令高速公路局安装交通标志，包括道路标记。希望本月29日包括设计照明灯已完全竣工。”查罗特总结道。

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