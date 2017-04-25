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查罗特出席我国第21届自治区庆祝活动

雅京特区荣获最有成效的省份

【雅加达罗盘新闻网25日讯】周二（4月25日），雅加达副省长查罗特（Djarot Saiful Hidayat）出席在东爪哇西图利祖（Sidoardjo）举行的第21届自治区庆祝活动。这是第二次在国家宫以外举行的自治区活动。第一次自治区活动于2016年在日惹特区Kulon Progo县举行。

第21届自治区庆祝活动中，雅京特区荣获2016年全国自治区最有成效的我国省份，并获得国家Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

奖章。出席该活动的京副省长查罗特也成为这项活动中的最受瞩目的嘉宾并获得与会者的热烈掌声。

第21届自治区庆祝活动主办单位是根据2016年全国自治区绩效评价结果(EKPPD)对地方资金收支预算（LPPD）的工作报告给予高度评价，但是雅京特区不是获得最高的成绩的省份。

获得最佳成效省份的地方有东爪哇获得3.1802、排第二名的地区有西爪哇获得3.1760、第三是东加里曼丹获得3.1760、雅京特区获得3.1469和中爪哇获得3.0539.

但是以上荣获最佳成效省份的五名地区，由 政法安统筹部长维兰多（Wiranto）和内政部长查佐·古莫罗(Tjahjo Kumolo)颁发奖杯给查罗特时，查罗特特别获得在场观众的热烈鼓掌。

查罗特表示，我特别荣幸雅京特区可以荣获最佳成效省份，这是我与钟万学在领导雅京的工作表现，主要是为雅京民众提供更好的服务。

“我再跟你们说，我们的领导目的不是获得多项奖杯，但是我们特别关心雅京民众的生活和服务，政府的工作报告可以获得良好的成绩。”查罗特说道。