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查罗斯正式接任雅京省长

将继续落实钟万学遗留的工作计划

【本报雅加达讯】查罗斯（Djarot Saiful Hidayat)周四（6月15日）上午在雅加达国家宫正式被佐科威总统宣誓就职为雅京省长，代替已被监禁的前任雅京省长钟万学。

宣誓就职后，查罗斯对记者表示，他将继续完成钟万学至今年10月遗留下来的工作计划。“我们仅完成遗留的工作计划，因为佐科威、钟万学与我已成为一体化，有可持续的任务要彻底完成。”查罗斯说。

他说，他与钟万学已多次进行讨论，钟万学希望把剩余的工作计划彻底完成，同时继续保持已超过70%的民众满意水平，如果能够把这个水平再提高。

为此，在剩余的4个月期间，他必须加倍努力工作，更快，更专心致志地工作来完成几项必须完成的工作。比如必须立即完成旨在稳定物价的Jak Grosir 与Jak Mart。

此外，雅京省长将坚持在所有服务部门中使用科技，所有服务实行无现金制度。

最后的优先项目是，完成2017年地方收支预算修正案，同时奠定2018年地方收支预算基础，供下一届省政府去实行。

但系统方面我们已固定下来，亦即保持电子系统预算法，全部使用电子系统预算法，不论是电子计划、电子预算，电子商务规划，电子会议和电子元器件，所有雅加达需求都放进电子目录，一切都透明开放，可望能避免贪腐。

但直至10月份为止我们不能完成的任务即是雅加达捷运工程，轻轨铁路工程，河流的正常化以及海堤工程，因为这些工程项目列入2019至2022年完成计划。