Saturday, December 16th, 2017 | Posted by

柔佛州旅游巴士发生火警
32名我国游客在马来西亚脱险

【吉隆坡安塔拉新闻网1215日】周四（1214日）马来西亚柔佛州Yong Peng南北收费公路（PLUS）一辆旅游巴士发生火警，共有32名我国旅游公民脱险。

印度尼西亚共和国驻新柔佛州新山总领事哈里斯努格鲁霍（Haris Nugroho）周五在柔佛州确认时证实了巴士发生火警事件。

他们星期四下午的报告仍然是在Yong Peng警察派出所。但是因为他们想通过吉隆坡国际机场（KLIA）返回印度尼西亚，所以他们决定在周五把旅行证件护照（SPLP）送到吉隆坡的印度尼西亚大使馆，并特别通过吉隆坡入境 。”哈里斯说。

游客包括来自雅加达的老师和讲师，他们正在学校假期前往柔佛。 他们必须在吉隆坡的大使馆处理SPLP ，因为护照已经在发生火警的巴士上烧毁了。

Yong Peng消防处处长Mohd Asroy Mohd Yahaya介绍，当地时间11时，巴士从柔佛州新山到吉隆坡途中发生火警。

印度尼西亚驻吉隆坡大使馆（KBRI）移民专员Mulkan Lekat表示，在32名游客中，只有三本护照获救。

印度尼西亚驻吉隆坡大使馆Febi

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201106

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