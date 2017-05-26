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极端组织“伊斯兰国”宣称

对雅京马来由村恐怖袭击事件负责

【雅加达TRIBUN新闻网讯】ISIS伊斯兰极端组织“伊斯兰国”充分利用互联网科技对全球伊斯兰国家的年轻人招兵买马，进行极端主义的洗脑后投入全球各地西方各大城市进行恐怖袭击行动，造成全球人民丧胆亡魂。

“伊斯兰国”来势汹汹的攻势，在全球到处进行恐怖袭击之际，也让“伊斯兰国”声势浩大，全球其他恐怖组织也纷纷加入ISIS的行列，甚至自愿加入“伊斯兰国”势力范围，其中是扎根于非洲国家尼日利亚境内的极端组织“博科圣地”(Boko Haram)和菲律宾伊斯兰极端组织阿布沙耶夫(Abu Sayyaf)。因此，每次发生恐怖暴力袭击，ISIS也在第一时间上声称对该恐怖袭击事件负责，故意虚张声势，引人注目，借助进一步恐吓全球人民的作用，让全球人民成为惊弓之鸟。

周三（5月24日）在雅京东区马来由村（Kampung Melayu）公车转运站 发生2起自杀式爆炸袭击事件。极端组织“伊斯兰国”也宣称对恐怖袭击事件负责。

这自杀式爆炸袭击事件导致3名在执勤的国家警察二级士官身亡，即涛凡（Taufan)、黎托（Ridho Setiawan）和 基朗（Gilang Adinata)。

此外，该自杀式爆炸袭击事件也导致6名警员和5名平民受伤。发生自杀式爆炸袭击事件后，极端组织“伊斯兰国”周四（5月25日）通过Amaq新闻媒体宣称对雅京马来由村恐怖袭击事件负责。

“是ISIS武装分子在雅京袭击警察的行动。”负责监督ISIS情报组如此声明，但该声明没有遵循有关攻击的详细说明。

一些观察家都认为是ISIS武装分子和Ansharut Daulah祈祷团（JAD）在背后操纵自杀式爆炸袭击事件。

上述的集团此前曾被称为2016年1月在沙丽娜（Sarinah）恐怖爆炸袭击事件的幕后策划者。分析师还认为，雅京东区马来由村发生自杀式爆炸袭击事件与英国、曼彻斯特、Marawi和菲律宾有关，ISIS还宣称对该攻击事件负责。