Posted by admin

权衡公共假期的利与弊

政府公布2018年开斋节公共假期增加3天

【雅加达安达拉网】政府规定今年开斋节增加公共假期，使今年开斋节放假共有10天，员工们显然欣喜若狂，但对国内企业，特别是外国投资者却并不是一个好消息，大多数国内工商界对该规定感到失望，无法理解政府的决策。对国内员工原本就很低的工作效率，增加公共假期只会让国内的生产效率雪上加霜。

发挥公务员效能与官僚改革部、劳工部和宗教部于周三（4月18日）正式签署2018年开斋节及公共假期，不过此开斋节假期增加三天。

当时人类发展与文化统筹部长布安（Puan Maharani）在场所特别出席和观看已签2018年第223号、第46号和第13号的法令提到此开斋节及公共假期添加三天，由宗教部长鲁克曼哈基姆（Lukman Hakim）、交通部长布迪卡利亚（Budi Karya）和发挥公务员效能与官僚改革部部长阿斯曼（Asman Abnur）签今年开斋节和公共假期的决定书。布安表示，其实政府对开斋节假期增加三天，我很有信能减少返回家乡的堵车，当时民众可以很早回家乡，并对亲戚的朋友进行恳请。

之前，此开斋节假期于15日和16日，而13日、14日、18日和19日是开斋节公共假期，但是政府对此开斋节假期改成11日和12日开始放假。

此外，17日是星期天，另外的公共假期根据政府已作出的决定并没有任何改变。布安说，我们希望政府增加开斋节假期有助于民众回家乡更长的时间。因此，2018年国定假日和公共假期共有24天，分公共假期16天和休假期有开斋节和圣诞节共八天。