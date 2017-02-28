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有惊无险 万隆发生恐怖炸弹袭击

一名袭击者在交火中被警方击毙 另一名嫌犯在逃

【安达拉通讯社2月27日】周一（2月27日）早上发生于西爪哇万隆市的恐怖炸弹袭击，让我国治安又再次敲响警钟。一名恐怖分子嫌疑犯，早上约8.30，来到了万隆市，阿尔周纳村（Kelurahan Arjuna），芝曾多镇（Kecamatan Cicendo）的班达哇（Pandawa）公园后就立即启动自制的饭锅炸弹。

虽然袭击者携带的饭锅炸弹属于低级炸药炸弹，但是爆炸声却惊动了周围的居民，尤其是距离爆炸地点仅有几十米，正在做早操的万隆国立第6高中生。但是学生们并不惊慌亦不失措，认清肇事者后，学生们蜂拥而起，毫无畏惧追赶嫌犯，虽然受伤持刀，但是面对蜂拥而上的学生，寡不敌众紧急情况下，嫌犯反而变得惊慌失措，只好选择走为上策。

在周围的出路几乎被当地居民和学生堵塞之后，嫌犯狗急跳墙，走投无路，只好冲进阿尔周纳村公所，躲到第二楼。

接到信息后，警方马上赶到现场，控制紧张局面并设法与袭击者对话，劝他投降，但是嫌犯几乎不甘示弱，开始焚烧阿尔周纳村公所二楼的某个角落，双方对峙约一个小时后，警察88反恐特遣队开始采取攻击行动。在与警员交火中，嫌犯受重伤，并在送往医院中，不治而死亡。一场有惊无险的恐怖袭击终告结束。

西爪哇警察长安东(Anton Charliyan)少将称除了袭击者 没有其他人在该事件中伤亡。

警方也已经确认袭击者身份，他的名字叫Yayat Cahdiyat。警察88反恐特遣队周一下午也到位于西爪哇展玉（Cianjur）Ciharashas村 Sirnagalih乡，嫌犯的租房搜索，并发现与嫌犯进行恐怖袭击有关的证据，警方已把现场搜索到的证据带走作进一步调查袭击者与国内其他恐怖集团的关系，警方希望可以找到蛛丝马迹。

国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将证实万隆饭锅炸弹袭击者Yayat Cahdiyat曾在亚齐接受过恐怖主义训练。

周一（27日）狄托上将在东爪哇泗水说，其实发生在万隆的恐怖袭击仅是想要显示恐怖袭击的力量，展示他们仍存在，因此袭击者要求释放被警察88反恐特遣队抓捕的朋友。

根据现场目击者，除了已经被警方击毙的袭击者，警方还在追捕另一名骑摩托车在逃的嫌犯。

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