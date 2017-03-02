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有利于舒缓政治升温

从业党阿贡乐见钟万学陪同总统迎接萨尔曼国王

【雅加达TRIBUN新闻网02日讯】从业党专家委员会副主席阿贡·拉克梭诺(Agung Laksono)

评价，雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）陪同佐科威总统（Jokowi）到哈林机场迎接到访我国的沙特国王萨尔曼（Salman bin Abdulazis

Al Saud）显然是一个良好的举措。

“我乐见钟万学陪同总统到哈林机场迎接萨尔曼国王。身为雅京特区省长，钟万学是名正言顺并有义务陪同国家元首到机场迎接国家贵宾。” 阿贡·拉克梭诺周四（3月2日）在雅 京国会大厦如是说道。

阿贡·拉克梭诺希望本次与萨尔曼的访问能为钟万学引领首都雅京带来积极的影响。同时又有利于舒缓当前国内政治逐渐升温的局势。