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有利于缓和政党之间的摩擦和紧张局势

PDI-P和Gerindra欢迎帕拉波沃与布安的会晤

【雅加达罗盘报新闻网4月3日讯】 据悉，斗争民主党（PDIP）中央理事会主席布安马哈拉尼 (Puan Maharani)计划与大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto)会面， 斗争民主党和大印尼行动党均表示欢迎，并两位党内重量级的人物会晤，将有利于缓和政党之间的摩擦和国内刀光剑影的紧张局势。

斗争民主党中央理事会主席安德烈亚斯（Andreas Hugo Pareira）和大印尼行动党中央理事会主席艾哈迈德（Ahmad Riza Patria）均深表乐观，并期待帕拉波沃与布安的会晤将有利于降温临近2019年正副总统选举前夕剑拔弩张的紧张氛围。

PDI-P政客安德烈亚斯周二（4月3日）在雅京史纳延国会大厦向传媒解说，“布安与帕拉波沃的会晤被视为有利于缓解临近2019年正副总统选举的逐步升温的国内政治局势。 因此他们的会晤将降低政党之间的摩擦，政治沟通渠道将建立互信或避免之间的政治摩擦。”

大印尼行动党政客艾哈迈德周一（4月2日）也在雅京向传媒表示，原则上帕拉波沃乐意会见国内任何政客，何况PDIP布安是我国第一任总统苏加诺的孙女。然而，当被问起是否在会晤中，帕拉波沃与布安是否也会涉及到2019年正副总统选举的议题，他坦承具体会谈的内容还不明朗，但是不无可能，因为大印尼行动党与斗争民主党的关系向来都很不错。2009年总统选举。两党甚至还共同推举美佳娃蒂苏加诺普特里和帕拉波沃苏比安多为政府总统候选人，虽然在选举中，他们不敌苏西洛-布迪搭档，而无缘正副总统宝座。