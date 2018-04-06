Friday, April 6th, 2018 | Posted by

有关2019年正副总统选举
民主党称2018年地方行政首长选举结束后才作决定

3月10日, 佐科威总统为民主党在西爪哇茂物圣都举行的民主党全国代表大会举行开幕式，民主党总主席苏西洛（右）和民主党助选团负责人 阿古斯（AHY）在旁见证。

3月10日, 佐科威总统为民主党在西爪哇茂物圣都举行的民主党全国代表大会举行开幕式，民主党总主席苏西洛（右）和民主党助选团负责人 阿古斯（AHY）在旁见证。

 

【雅加达Liputan6.新闻网405日讯】民主党中央理事会主席费迪南德（Ferdinand Hutahaean）说，建设团结党中央理事会（DPP PPP）总主席罗马胡穆兹/罗米（RomahurmuziyRomi）称2019年正副总统选举，民主党可能会支持佐科威，仅是代表罗米个人的假设想像，不是代表民主党的政治立场。民主党（Demokrat）将于2018年地方行政首长选举结束后才作决定政治立场。

费迪南德还说，民主党总主席苏西洛（SBY）和罗米于上周二在东爪哇绒网举行的会议也没有讨论特别议程，这只是一个普遍的会谈，没有涉及到特别议题，包括2019年正副总统选举的议题。

我们猜测这仅是罗米平自己的假想而得出的结论，好像民主党会在2019年支持佐科威竞选蝉联总统。” 费迪南德周四（45日）在雅京对记者如是说道。

费迪南德解释说，目前民主党仅关注2018年地方行政首长选举，地方选举结束后才会作最终的决定，意味着七月份之后才决定民主党的政治立场，可以肯定的是民主党将支持对国家民族最有利的总统候选人。” 费迪南德如是说道。

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