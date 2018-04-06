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有关2019年正副总统选举

民主党称2018年地方行政首长选举结束后才作决定

【雅加达Liputan6.新闻网4月05日讯】民主党中央理事会主席费迪南德（Ferdinand Hutahaean）说，建设团结党中央理事会（DPP PPP）总主席罗马胡穆兹/罗米（Romahurmuziy或Romi）称2019年正副总统选举，民主党可能会支持佐科威，仅是代表罗米个人的假设想像，不是代表民主党的政治立场。民主党（Demokrat）将于2018年地方行政首长选举结束后才作决定政治立场。

费迪南德还说，民主党总主席苏西洛（SBY）和罗米于上周二在东爪哇绒网举行的会议也没有讨论特别议程，这只是一个普遍的会谈，没有涉及到特别议题，包括2019年正副总统选举的议题。

“我们猜测这仅是罗米平自己的假想而得出的结论，好像民主党会在2019年支持佐科威竞选蝉联总统。” 费迪南德周四（4月5日）在雅京对记者如是说道。

费迪南德解释说，目前民主党仅关注2018年地方行政首长选举，地方选举结束后才会作最终的决定，意味着七月份之后才决定民主党的政治立场，可以肯定的是民主党将支持对国家民族最有利的总统候选人。” 费迪南德如是说道。