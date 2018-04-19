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有关雅京北区填海造地工程 继鲁胡特和苏西部长之后警方也将询问环境与林业部长西蒂

【雅加达Liputan6.新闻网4月18日讯】雅京首都警察局特别调查员就有关雅京北区填海造地工程已经询问海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹 (Luhut Binsar Panjaitan) 和海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂（Susi Pudjiastuti）之后，警方也将询问环境与林业部长西蒂努尔巴亚（Siti Nurbaya Bakar）。 这是雅京首都刑侦局主任阿迪（Adi Deriyan）警察上校如是说道。

之前，阿迪承认，调查人员已经询问海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹和海洋与渔业部长苏西普吉亚司杜蒂有关雅京北区填海造地工程 进行检查并查明暂停撤销相关规则。

“调查人员已经到了办公室，因此暂停撤销相关规则。”阿迪周一（4月16日）在雅京首都地方警察总部如是说道。

据阿迪介绍，调查人员想在政府终止发布前知道政府的调查结果。

“暂停是政府的政策方面，开发商通过这一政策来调查研究结果，填海造地工程具有一般性，我们希望在填海造地方面首先评估土地买卖计税价格（NJOP）。因为环境与林业部的一项研究表明，仍然存在一些问题。”阿迪如是说。

“环境破坏问题，有很多项目被提到的问题和开发商回答质疑的问题，从而得出结论。”阿迪继续说道。