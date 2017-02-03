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有关窃听苏西络与马鲁夫阿敏的谈话内容 佐科威总统认为那是法庭的事与他无关

【本报雅加达讯】佐科威总统认为有关窃听前任总统苏西络（SBY）与伊斯兰学者理事会主席马鲁夫阿敏（K.H. Maruf Amien）谈话内容的事是在庭审钟万学时在法庭上出现的事，根本与他无关。

总统周四（2/2）上午在雅加达会议中心主持2017年印尼大学校长论坛会议开幕仪式之后对记者说：“有关这件事，在法庭讲话的是钟万学与他的辩护律师，怎么推到我身上，根本与我无关。”

此前，周三（1/2）在雅加达宣言馆召开的新闻发布会上，苏西洛表示，在周二（31/1）的钟万学亵渎回教案庭审中，钟万学与他的辩护律师有提到他们拥有他与马鲁夫阿敏的手机谈话证据。

为此，苏西洛认为该件事已涉及非法窃听案，因此要求执法者与佐科威总统认真处理这件事。他还明确表示，未经法院许可的窃听，为非法行为，严重的罪行。

针对此事，佐科威总统明确表示，这件事是法庭上的事，他建议最好向相关者询问。

当被询及有关海事统筹部长鲁胡特班查伊丹与雅京地方警署长以及雅京军区司令周三（1/2）晚到马鲁夫阿敏私邸进行会晤时，佐科威总统仅表示，那是他们的主动行为，只要对国家有利，每个部长都可以那样做。