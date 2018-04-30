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有关副总统候选人问题

PKS要求帕拉波沃必须在斋戒月之前确定

【雅加达点滴新闻网4月29日讯】公正福利党 (PKS) 中央理事会总总主席索希布伊曼（Mohamad Sohibul Iman）已呈交大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto) 9名副总统候选人名字。但大印尼行动党还没有做出确定。

为此，公正福利党给予大印尼行动党确定9名副总统候选人名字的时间限制。公正福利党要求截止日期必须在斋戒月之前作出决定。

“我们在斋月之前要求帕拉波沃必须在斋戒月之前确定副总统候选人。” 公正福利党总主席索希布伊曼周日（4月29日）在勿加西如是说道。

公正福利党给予大印尼行动党充分的权力作出选择。但是，公正福利党希望大印尼行动党能够认真考虑所呈交的9名副总统候选人。

当被问及公正福利党对帕拉波沃的支持转移到另一位候选人时，索希布并不不以为意。索希布说，帕拉波沃有可能赢得2019年总统选举。

此前，来自公正福利党内部的9名副总统候选人。即Ahmad Heryawan、Hidayat Nur Wahid、Anis Matta、Irwan Prayitno、Sohibul Iman、 Salim Segaf Al Jufri、Tifatul Sembiring、Muzammil Yusuf和Mardani Ali Sera。