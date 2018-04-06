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有传闻两个政党很快将向佐科威靠拢

鲁胡特与帕拉波沃在雅京突然举行秘密会谈

【雅加达点滴新闻网4月6日讯】我国2019年正副总统选举脚步越来越近，除了已经获得多政党支持的现任总统佐科威已经笃定竞选蝉联总统宝座，被视为最有实力成为2019年总统候选人的大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多，却按兵不动，迟迟不表态是否将东山再起，卷土重来参加2019年总统选举。在全国各地方理事会已经积极表态宣布支持和推举帕拉波沃为2019年总统候选人之际，帕拉波沃本人却显示一股举棋不定的姿态。

自称支持国军前任总司令卡铎努尔曼多陆军上将的GNR民间组织周五（4月6日）在雅京正式推举卡铎为2019年总统候选人之际，引发舆论猜测是否帕拉波沃将放弃参加2019年总统选举的机会，而大印尼行动党或许将推举其他人选出征2019年总统选举，因为除了没有胜券在握，副总统人选也不是一蹴而就的难题，必须与其他联盟政党协商妥协，考虑到大印尼行动党还没有达到普委会规定推举总统候选人的门槛。然而，舆论的推测马上被大印尼行动党中央理事会的高层的驳斥，并坚定强调帕拉波沃还是大印尼行动党的唯一总统候选人。

在国内政治版图瞬息万变和高深莫测之际，佐科威总统总统身边第一红人，海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹，昨日在雅京凯悦酒店突然与帕拉波沃举行秘密会谈，格外引人注目，两人闭门会谈的内容也让外人难以捉摸。有政治观察家甚至推测鲁胡特或许以佐科威特使身份游说希望帕拉波沃在2019年总统选举愿意与佐科威搭档。这全都是社会大众的推测，也许真的不是空穴来风的合理推测。

更使帕拉波沃阵营更处于不利的处境的是，据悉几个政党也将宣布加入佐科威阵营，除了有意推举其总主席慕海敏伊斯甘达为副总统候选人的民族复兴党 （PKB），据悉苏西洛也考虑民主党（PD）向佐科威靠拢。此外，即使阿敏赖斯(Amien Rais)屡次严厉批评佐科威-卡拉政府，但是国民使命党(PAN)总主席祖尔基弗利哈桑也曾暗示，PAN很快将归队，加入佐科威阵营。政治就是一门可能性的艺术，更有人说政治就是妥协的艺术。我们拭目以待。