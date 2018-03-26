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最高法院驳回

雅京特区前任省长钟万学复审要求

【雅京3月26日综合报道】我国最高法院（MA）社会公关发言人阿卜杜拉（Abdullah）周一（3月26日）在雅京向传媒记者证实，最高法院已正式驳回前雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）亵渎宗教案的上诉复审要求。随着最高法院拒绝钟万学的上诉复审要求，意味着钟万学必须继续在监狱里服刑完毕。

印尼华裔前雅京特区省长钟万学因在2016年9月在雅京北区群岛竞选雅京特区省长时援引《可兰经》一段经文而被印尼伊斯兰激进派组织指控亵渎古兰经。

为了达到政治目的，它们发动数以千人的群众到雅京进行大规模的游行示威抗议活动，向警方施压把钟万学定位亵渎宗教犯罪人。他们甚至发动示威群体在亵渎宗教案庭审过程中向法院法官施压。法院检察官要求法官判决钟万学可缓刑一年半有期徒刑，法官却屈服于街头群众的压力，最终于2017年5月判决钟万学罪名成立，并立即入狱服刑两年有期徒刑的判决，当时，钟万学及其律师团队以大局为重，没有上诉。然而，钟万学亵渎宗教案却引发国际社会极大的争议性，国内外钟万学同情者也质疑法院的公正，钟万学案使印度尼西亚的法律公信力殆尽，也让自诩多民族团结和宗教自由的印度尼西亚法律尊严扫地。