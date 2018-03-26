Monday, March 26th, 2018 | Posted by

最高法院驳回
雅京特区前任省长钟万学复审要求

前雅京特区省长钟万学因被指亵渎宗教并被雅京地方法院判入狱两年有期徒刑。

前雅京特区省长钟万学因被指亵渎宗教并被雅京地方法院判入狱两年有期徒刑。

 

【雅京326日综合报道】我国最高法院（MA）社会公关发言人阿卜杜拉（Abdullah）周一（326日）在雅京向传媒记者证实，最高法院已正式驳回前雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）亵渎宗教案的上诉复审要求。随着最高法院拒绝钟万学的上诉复审要求，意味着钟万学必须继续在监狱里服刑完毕。

印尼华裔前雅京特区省长钟万学因在20169月在雅京北区群岛竞选雅京特区省长时援引《可兰经》一段经文而被印尼伊斯兰激进派组织指控亵渎古兰经。

为了达到政治目的，它们发动数以千人的群众到雅京进行大规模的游行示威抗议活动，向警方施压把钟万学定位亵渎宗教犯罪人。他们甚至发动示威群体在亵渎宗教案庭审过程中向法院法官施压。法院检察官要求法官判决钟万学可缓刑一年半有期徒刑，法官却屈服于街头群众的压力，最终于20175月判决钟万学罪名成立，并立即入狱服刑两年有期徒刑的判决，当时，钟万学及其律师团队以大局为重，没有上诉。然而，钟万学亵渎宗教案却引发国际社会极大的争议性，国内外钟万学同情者也质疑法院的公正，钟万学案使印度尼西亚的法律公信力殆尽，也让自诩多民族团结和宗教自由的印度尼西亚法律尊严扫地。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210339

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