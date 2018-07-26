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最高法院称 禁止政党干部担任地方代表理事议员没有政治含义

【罗盘报新闻网雅加达讯】 宪法法院（MK）批准对2017年第7号法律关于大选的第128条第1号文件进行司法审查的请愿书。 材料测试由代表Singaperbangsa民间非政府组织的哈菲兹（燤uhammad Hafidz）提交。

“要求全体提出要求。” 首席大法官安瓦尔乌斯曼周一（7月23日）在雅京举行的全体会议上如是说。

哈菲兹提出了对选举法第128条第1款中“其他工作”一词的规范性检验。该条规定，一个人不从事公共会计师、辩护律师、公证人、土地契约官员和与国家财政有关的商品和服务提供者和与地方代表理事会（DPD）议员对权利产生利益冲突 的工作者都可以成为选举的参与者。

但是，根据哈菲兹说，没有详细解释与其他工作有关的短语。 政党领袖是否包括“其他工作”。

法院法官I Dewa Gede Palguna表示，他的观点与先前的决定一致，即政党官员不被允许成为DPD的议员。 担心宪法法院院长指出，选举法第182条第1款中包含对DPD议员候选人的要求，不应该有“其他工作”，导致法律和违宪的不确定性。因此，法院认为这一短语也应解释为“包括政党管理”。

“法院坚持认为，根据政党的政治组织结构，董事会从中心到最低点。擯alguna解释说。

宪法法院的决定，禁止政党干部担任地方代表理事议员。 因为该决定是在DPD成员在2019年国会选举注册期结束后公布的。

为此，宪法法院发言人Fajar Laksono否认道， 如果禁止政党干部担任地方代表理事对DPD议员的登记过程产生影响，法院对该决定没有政治含义。