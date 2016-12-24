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最高法院申明外国使馆必须遵守印尼劳工法规

【点滴新闻网12月23日雅加达讯】由于种种利益冲突，外国公司雇主与印尼当地劳工经常出现的劳资纠纷层出不穷，因此，当地工作人员和代表外资公司利益的使馆彼此告上法庭事件，也是司空见惯的现象。然而，不是所有的外国使馆均履行法庭对劳资纠纷的判决，使馆往往以外交豁免权，都不太理会法庭的判决。

其中之案例是，犹如当我国最高法院（MA）于2012年4月判决美国驻首都雅加达大使馆和驻棉兰领事馆，根据我国的劳动法第156条，必须赔偿遭美国公司解雇的当地员工Indra Taufiq，即解雇赔偿金、员工服务期奖金和赔偿金。然而，美国使馆和棉兰领事馆，却以外交豁免权为借口拒接赔偿被解雇员工Indra Taufiq的任何要求。

以上MA碰到的种种执法困难，已被带到最高法院全体会议上讨论，并作出决定，外国使馆尊重和应受印度尼西亚劳动法履行法庭的判决，不可置之不顾或推卸责任。

“劳资关系法院（PHI）进行调查，并解决劳动力/工人/员工/存在于印度尼西亚本地和外国使团（大使馆，比功率等）的工作人员之间的解除劳动关系纠纷作为一个国家的代表是送礼者工作提到号法2013年13第1条第4款人力，“

根据2015年第4号最高法院的通知（SEMA），按照我国劳工法2013年13第1条第4款，劳资关系法庭（PHI）有权利调查并判决代表外国在印尼的公司的大使馆，关于当地劳动力/工人/员工与外国公司存在的劳资纠纷问题。