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最高法院委任Moermahadi

为国家财政稽查署署长

【雅加达点滴新闻网4月26日讯】周三（4月26日)，我国最高法院在雅京正式委任慕尔玛哈迪（Moermahadi Soerja Djanegara）和巴鲁拉 阿克巴尔（Bahrullah Akbar）为国家财政稽查署（BPK）署长和副署长，并举行就职典礼。

上周五（4月21日），慕尔玛哈迪以不投票方式当选为我国财政稽查署署长而阿克巴尔当选为副署长。

就职典礼结束后，慕尔玛哈迪对传媒表示将全力以赴，执行身为国家财政稽查署署长的职责，稽查和保护国家的财产。

“根据我国财政稽查署的法规，我们将以专业、诚信和独立性进行稽查和保护国家的财务审计。” 慕尔玛哈迪，周三（4月26日）在雅加达国家最高法院宣誓后这样阐述。

慕尔玛哈迪接替国家财政稽查署原署长哈利（Harry Azhar Azis），其实哈利的任期是2019年才到期。

然而，慕尔玛哈迪解释说，根据国家财政稽查署2014年第1号，由2009年第1号修订有关署长和副署长改选的规定，国家财政稽查署署长和副署长职位在尚未任期结束之前，经过国家财政稽查署成员取得共识和同意下，可以在每两年半进行评估和改选新署长。自2014年已经执行这项规定。慕尔玛哈迪补充说。