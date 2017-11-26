Sunday, November 26th, 2017 | Posted by

最高检察长普拉史蒂奥
拒绝国会议长诺凡多获得法律保护的请求

【雅加达安塔拉新闻网1124日讯】最高检察长普拉史蒂奥（HM Prasetyo）拒绝被肃贪会列为有关电子身份证（e-KTP）贪污犯罪嫌疑人，国会（DPR）议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）获得法律保护的请求。

事实上诺凡多已经致函给最高检察署，但是我想转达总检察署，但是我再次重申最高检察署没有法律的权利给予犯罪嫌犯的法律保护。” 普拉史蒂奥周五（1124日）在雅京如是说道。

普拉史蒂奥强调，检察官将不会干涉其执法人员正在执行的法律程序。他继续说，假设肃贪会（KPK）调查人员已经掌握证据把诺凡多列为电子身份证贪污案嫌疑人，所以没有提供保护的能力。

关于诺凡多申请审前的要求，普拉史蒂奥坚持说，这不是检察官办公室范围内的问题，因为案件是由肃贪会处理。

诺凡多周一上午往肃贪会监狱时说，他已经提交了一封要求总统、警察总长和最高检察署提供法律保护的信函。

佐科威总统提醒诺凡多，因为涉嫌电子身份证贪污罪犯嫌疑人被肃贪会列为罪犯和拘留后，就必须遵守法律程序。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199149

Posted by on Nov 26 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added