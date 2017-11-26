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最高检察长普拉史蒂奥

拒绝国会议长诺凡多获得法律保护的请求

【雅加达安塔拉新闻网11月24日讯】最高检察长普拉史蒂奥（HM Prasetyo）拒绝被肃贪会列为有关电子身份证（e-KTP）贪污犯罪嫌疑人，国会（DPR）议长瑟迪亚 诺凡多（Setya Novanto）获得法律保护的请求。

“事实上诺凡多已经致函给最高检察署，但是我想转达总检察署，但是我再次重申最高检察署没有法律的权利给予犯罪嫌犯的法律保护。” 普拉史蒂奥周五（11月24日）在雅京如是说道。

普拉史蒂奥强调，检察官将不会干涉其执法人员正在执行的法律程序。他继续说，假设肃贪会（KPK）调查人员已经掌握证据把诺凡多列为电子身份证贪污案嫌疑人，所以没有提供保护的能力。

关于诺凡多申请审前的要求，普拉史蒂奥坚持说，这不是检察官办公室范围内的问题，因为案件是由肃贪会处理。

诺凡多周一上午往肃贪会监狱时说，他已经提交了一封要求总统、警察总长和最高检察署提供法律保护的信函。

佐科威总统提醒诺凡多，因为涉嫌电子身份证贪污罪犯嫌疑人被肃贪会列为罪犯和拘留后，就必须遵守法律程序。