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最高检察官支持

肃贪会特别调查委员会的理由

【雅加达罗盘报新闻网7月13日讯】周四（7月13日）肃贪会（KPK）特别调查委员会会见最高检察官莫哈末 普拉史蒂奥（Muhammad Prasetyo）并进行2个钟头的闭门会议。

普拉史蒂奥说，闭门会议期间，特别委员会进行讨论了主要任务和活动。普拉史蒂奥承认支持肃贪会特别调查委员会 ，因为将其视为努力提高在未来的执法工作。

“特别委员会来到最高检察署是非常积极的态度，我们非常支持。”普拉史蒂奥周四（7月13日）在雅京最高检察院如是说道。

普拉史蒂奥说，特别委员会的活动当然有利和弊。如果特别委员会的活动没有缺陷，就应该把它整理。普拉史蒂奥继续说，没有企图破坏肃贪会或削弱的努力。

“我们没有藐视、抹黑、削弱肃贪会，更别说要解散此机构的存在。我们知道我国深根蒂固的贪腐行为非常猖獗。我希望各方都能接受此一事实并给予执法机构更多的时间根除我国几乎已成为我国文化的贪腐行为。” 这位原国会国民民主党（NasDem）如是说。