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最高检察官将拘留

涉嫌国有石油公司退休金贪污嫌疑人Edward Soeryadjaya

【雅加达Tempo网】最高检察官拘留涉嫌国有Pertamina石油公司退休金贪污嫌疑人Edward Seky Soeryadjaya。因为Edward曾经好多次被最高检察官传唤都缺席。

“最高检察官曾三次传唤Edward Seky Soeryadjaya接受侦查阶段，但他不回应最高检察官的传唤。原则上，我们对此案不愿浪费时间和有另外的其他事情，所以我们有权拘留Edward Seky Soeryadjaya。”最高检察官Adi Toegarisman如是说道。

据报道，Edward Seky Soeryadjaya是Ortus Holding有限公司总经理，并成为Sugih Energy有限公司的股东。Edward Seky Soeryadjaya自本月20日在Salemba最高检察官监狱拘留至20天。

Adi Roegarisman认为，我们已调查Edward Seky Soeryadjaya的身体状况，因为他三次以身体欠佳为由不回应最高检察官的传唤，现在我们调查Edward Seky Soeryadjaya的健康状况，如果没问题我们决定拘留他。

之前，Edward Seky Soeryadjaya被列为国有Pertamina石油公司退休金贪污嫌疑人，该项目贪污资金达1兆4000亿盾。另方面，根据93/F.2/Fd.1/10/2017的最高检察官指令书的条列。

Edward Seky Soeryadjaya违反1999年第30号第2条第1款和第3条，2001年第20号被替换1999年第31号提到消除腐败的条列。

被告人是2013年-2015年原国有Pertamina 石油公司退休资金总经理Muhammad Helmi Kamal Lubis在贪腐刑事法庭（Tipikor）进行庭审。

EdwardSeky Soeryadjaya也曾在西爪哇基督教高中基金会（BPSMK-JB）公证人案件的虚假指控下成为被告。

在该案件中，最高检察官决定3名被告人Edward、Maria和Gustav出席庭审，国有石油庭审已第八次进行，但两位被告人Edward和Maria以健康欠佳为由从来不出席传唤。不过最高检察官指令建立特别机构传唤Edward Seky Soeryadjaya。