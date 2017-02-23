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最迟今年8月完成

史芒宜立体交叉路将减小40%塞车

【本报雅加达讯】周四（23/2）佐科威总统视察史芒宜立体交叉路（Simpang susun Semanggi）工程发展情况时表示，工程完成后，将能减小30％至40%史芒宜一带多年以来不论是早上，下午或晚上发生的严重塞车问题。

史芒宜立体交叉路全长1.8公里或1800米，将跨越苏迪曼街（Jl.Sudirman），卡铎苏帕罗托街(Jl.Gatot Subroto)与市内收费公路。

总统说：“我们希望今年年中已能通车，如果能够在7月份完成或最迟能在8月17日完成通车。”

据总统说，这项工程已耗去3600亿盾资金。