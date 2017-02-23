Thursday, February 23rd, 2017 | Posted by

最迟今年8月完成
史芒宜立体交叉路将减小40%塞车

周四（23/2）佐科威总统在交通部长布迪卡利亚、公共工程与住房部长巴苏基、雅加达 捷运工程总经理威廉沙班达尔与雅京省长钟万学等陪同下、视察史芒宜立体交叉路。

周四（23/2）佐科威总统在交通部长布迪卡利亚、公共工程与住房部长巴苏基、雅加达
捷运工程总经理威廉沙班达尔与雅京省长钟万学等陪同下、视察史芒宜立体交叉路。

 

【本报雅加达讯】周四（23/2）佐科威总统视察史芒宜立体交叉路（Simpang susun Semanggi）工程发展情况时表示，工程完成后，将能减小30％至40%史芒宜一带多年以来不论是早上，下午或晚上发生的严重塞车问题。

史芒宜立体交叉路全长1.8公里或1800米，将跨越苏迪曼街（Jl.Sudirman），卡铎苏帕罗托街(Jl.Gatot Subroto)与市内收费公路。

总统说：“我们希望今年年中已能通车，如果能够在7月份完成或最迟能在817日完成通车。”

据总统说，这项工程已耗去3600亿盾资金。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176029

Posted by on Feb 23 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added