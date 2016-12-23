Friday, December 23rd, 2016 | Posted by

暂摄雅京特区省长动员3000城管队维持教堂安全

警察88反恐特遣队

警察88反恐特遣队

 

【雅加达独立报讯】临近圣诞佳节欢新送旧庆祝，雅京特区省政府不敢掉于轻心，高度提高戒备，确保佳节盛会能安然无恙进行，市民能高高兴兴度过佳节庆祝盛会。雅京特区暂摄省长索尼·苏玛尔索诺（Soni Sumarsono动员3000 城管队协助维持教堂周围的安全。

为了安全起见，我们动员3000城管队，我们还动员雅京特区运输部人员帮忙维护治安，全力以赴妥善指挥佳节庆典的拥挤交通。我们甚至也准备好消防员救护车和医务人员，以防万一事故发生。”索尼·苏玛尔索诺周四（22/12） 在国家纪念碑广场Monas）出席“2016年蜡烛”警务作战部队演习结束后如是说道。

根据索尼·苏玛尔索诺说，我们已经准备雅京首都警察所提出的标准操作程序（SOP）控制411212 示威游行的动作。

由于是SOP控制示威游行的动作，圣诞节和新年的庆祝活动，我们已经与地方警察长协调准备保安工作以及准备移动厕所的设置。”苏玛尔索诺解释说。

在雅京首都维持治安的集中焦点是安卒、坦布林和苏迪曼街以及所有政府办公室。除此之外，雅京的所有教堂也将不例外。

这是最高优先级安全，如果圣诞节，我们在几个大教堂会与自卫队（Banser）加强保安工作。”苏玛尔索诺说。

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