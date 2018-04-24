Tuesday, April 24th, 2018 | Posted by

暂停职务直葛市长贪污受贿罪名成立
被法庭判处五年有期徒刑和罚款两亿盾

图为暂停职务直葛市长西蒂（Siti Masitha Soeparno别号Bunda Sitha）。

图为暂停职务直葛市长西蒂（Siti Masitha Soeparno别号Bunda Sitha）。

【三宝垄点滴新闻网423日讯】周一（423日）暂停职务直葛市长西蒂（Siti Masitha Soeparno别号Bunda Sitha）因贪污受贿罪名而被中爪哇三宝垄肃贪法庭判处5年有期徒刑和罚款2亿盾以及易科罚金4个月监禁。

西蒂已经证实违反了1999年第31号法律第12B款，该法已经修正并增加了2001年第20号法律关于根除贪污罪的规定。

被告西蒂被判5年有期徒刑并罚款2亿印尼盾以及易科罚金4个月监禁。”三宝垄肃贪法庭审判长Antonius Widjantono周一（423日）如是表示。

西蒂的贿赂行为涉及到伯利伯史（Brebes）国民民主党（NasDem） 前任主席Amir Mirza Hutagalung，他也是西蒂的胜选小组。Mirza 参与收集各种政府政策，包括项目和就业更换。对被告的贿赂总额为70亿盾，但直接享用5亿盾。

判决结果低于KPK检察官的诉讼7年，并废除自由后的政治权利。 法官也没有批准检察官的要求撤销被告4年的政治权利，因为理由不够充足。

身穿白衬衫和黑色面纱的西蒂承认接受法官的裁决。审判结束后，西蒂在离开肃贪法院之前受到亲属的迎接。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213011

Posted by on Apr 24 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added