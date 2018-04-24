Posted by admin

暂停职务直葛市长贪污受贿罪名成立

被法庭判处五年有期徒刑和罚款两亿盾

【三宝垄点滴新闻网4月23日讯】周一（4月23日）暂停职务直葛市长西蒂（Siti Masitha Soeparno别号Bunda Sitha）因贪污受贿罪名而被中爪哇三宝垄肃贪法庭判处5年有期徒刑和罚款2亿盾以及易科罚金4个月监禁。

西蒂已经证实违反了1999年第31号法律第12条B款，该法已经修正并增加了2001年第20号法律关于根除贪污罪的规定。

“被告西蒂被判5年有期徒刑并罚款2亿印尼盾以及易科罚金4个月监禁。”三宝垄肃贪法庭审判长Antonius Widjantono周一（4月23日）如是表示。

西蒂的贿赂行为涉及到伯利伯史（Brebes）国民民主党（NasDem） 前任主席Amir Mirza Hutagalung，他也是西蒂的胜选小组。Mirza 参与收集各种政府政策，包括项目和就业更换。对被告的贿赂总额为70亿盾，但直接享用5亿盾。

判决结果低于KPK检察官的诉讼7年，并废除自由后的政治权利。 法官也没有批准检察官的要求撤销被告4年的政治权利，因为理由不够充足。

身穿白衬衫和黑色面纱的西蒂承认接受法官的裁决。审判结束后，西蒂在离开肃贪法院之前受到亲属的迎接。