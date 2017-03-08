Posted by admin

景色怡人的“神明之岛”令人流连忘返

沙特国王萨尔曼延长三天在巴厘岛的度假

【雅加达点滴新闻网3月7日讯】几度获选为世界最佳旅游目的地的我国巴厘岛，果然不是浪得虚名啊。结束在雅京的国事访问后，沙特国王萨尔曼（Salman bin Abdulaziz

al-Saud）一行就飞往遐迩闻名的巴厘岛度假。

萨尔曼国王到我国闻名天下旅游景点巴厘岛，预估不仅带给巴厘岛旅游业的客观收入，长远来看已将有助于提升中东旅客到我国旅游，尤其是石 油输出大国沙特阿拉伯。因为，目前沙特旅客到我国访问人次尚步高。

因此，萨尔曼国王一行决定延长三天在巴厘岛的度假，从原本的计划3月4日至9日，延长至12日。萨尔曼国王延长巴厘岛的度假，将是一个具有价值的免费广告，促销我国巴厘岛，振兴我国旅游业发展。佐科威总统也希望我国旅游业将成为我国外汇的主要收入。

根据沙特驻我国大使，萨尔曼国王延长巴厘岛的假期，主要是巴厘岛良好和稳定的气候、风景宜人和波平浪静的巴厘岛海滩。

巴厘岛地方警察局社会公关主任Hengki Widjaja警察中校表示，对萨尔曼国王延长在巴厘岛的度假，警方不会做显著的调动，仅是保安的时间延长而已，

Incoming search terms:

沙特国王