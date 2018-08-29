Wednesday, August 29th, 2018 | Posted by

普选监督委员会称
“2019年更迭总统”宣言不违反选举规则

Jimly Assidique

Jimly Assidique

【点滴新闻网雅加达828日讯】近日一群自称“2019年更迭总统”活跃分子试图在全国各大城市进行2019年更换总统宣言活动，而引发另一群“支持佐科威两任”的族群不满而两股势力在街头一度出现暴力对峙的局面，还好地方警察采取防范措施，避免使两组群众发生暴力事件。

虽然2019年总统选举竞选活动尚未正式启动，国内政治局势却已开始逐步升温。然而，支持某一组正副总统候选人的群众举行“2019年更迭总统”宣言活动是否违反总统选举的条例？警方采取驱散群众是否有法律根据？政治和法律观察家观点显然不一，甚至大相径庭。

我国宪法法院(MK)前任院长金利阿西迪吉(JimlyAsshiddiqie)明显就站在反对的立场，他严厉谴责“2019年更迭总统”聚会宣言活动都被利用为散播仇恨言论和鼓吹暴力言论的场所，特别是对现任总统的污言秽语，根本不遵守民主制度规律，意在制造国家种族及宗教矛盾，破坏社会和谐。

然而，一群支持言论自由的政客称“2019年更迭总统”宣言活动也是在民主制度下行使公民的权利。

我国普选监督委员会（Bawaslu）委员拉玛德巴加（Rahmat Bagja），周二（828日）向点滴新闻网称，“2019年更迭总统”宣言不违反选举规则。这也是普监会第一次正式的表态，或许也有利于为国内两股势力的紧张对立局势降温。

根据拉玛德的说法，因为目前普委会（KPU）尚未正式公布2019年正副总统候选人名单，因此“2019年更迭总统”宣言活动不违反任何大选的规定。 因此，普监会也未能对该活动采取任何阻止行动。

尚未正式公布正副总统候选人，大选竞选活动也尚未开始，普监会没有任何依据采取行动。” 拉玛德巴加在雅京如斯说。

 

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