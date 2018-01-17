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普选委员会: 未通过为地方首长候选人可回到原单位

【本报讯】普选委员会专员瓦尤．萨布特拉(Wahyu Saputra)昨日说，国军成员，警察成员，国会议员，地方议员，地方代表理事会议员或公务员报名参选地方首长未通过者，可以回到其原有单位。

普委员正在审核已报名的地方首长候选人，合格者将2月12日公布他们为某省、县／市的首长候选人。倘若他们原单位的首长未发出他们的辞职信的话，他们可以回到原单位。

瓦尤在雅加达普选委员会办事处说，公务员、国营企业职员、地方企业职员，倘若因某种关系或条件未附合规定，未被录取为地方首长候选人，可以回到其原单位服务，若其上司未签发其辞职证明书。

瓦尤认为，国军、警察、国会议员、地方议员、地方代表理事会议员，及公务员有权回到其原单位，倘若普委会未通他过成为地方首长候选人，普委会尊重他们应有的权利。

瓦尤称，的确报名为地方首长候选人时，必须附上辞职信，但倘若普委会未能通过某人为地方首长候选人，他不能参选，则他可以回到原单位，倘若他的原单位未批准他的辞职信。

普委会专员哈沁．哈沙利说，地方首长候选人报名参选时必须附上三种证件，第一、愿意辞去原职位证明书。第二、普委会公布通过为候选人后，最迟5天内，参选人必交出向原单位的辞职书。以上两点有在2017年普选法第三章第43节里详细的规定。

第三、候选人原单位主管同意其辞职的证明书。应于普委会公布通过为候选人后，最迟60天内交给普委会，或最辞投票前30天交给普委会。