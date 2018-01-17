Wednesday, January 17th, 2018 | Posted by

普选委员会: 未通过为地方首长候选人可回到原单位

【本报讯】普选委员会专员瓦尤．萨布特拉(Wahyu Saputra)昨日说，国军成员，警察成员，国会议员，地方议员，地方代表理事会议员或公务员报名参选地方首长未通过者，可以回到其原有单位。

普委员正在审核已报名的地方首长候选人，合格者将212日公布他们为某省、县／市的首长候选人。倘若他们原单位的首长未发出他们的辞职信的话，他们可以回到原单位。

瓦尤在雅加达普选委员会办事处说，公务员、国营企业职员、地方企业职员，倘若因某种关系或条件未附合规定，未被录取为地方首长候选人，可以回到其原单位服务，若其上司未签发其辞职证明书。

瓦尤认为，国军、警察、国会议员、地方议员、地方代表理事会议员，及公务员有权回到其原单位，倘若普委会未通他过成为地方首长候选人，普委会尊重他们应有的权利。

瓦尤称，的确报名为地方首长候选人时，必须附上辞职信，但倘若普委会未能通过某人为地方首长候选人，他不能参选，则他可以回到原单位，倘若他的原单位未批准他的辞职信。

普委会专员哈沁．哈沙利说，地方首长候选人报名参选时必须附上三种证件，第一、愿意辞去原职位证明书。第二、普委会公布通过为候选人后，最迟5天内，参选人必交出向原单位的辞职书。以上两点有在2017年普选法第三章第43节里详细的规定。

第三、候选人原单位主管同意其辞职的证明书。应于普委会公布通过为候选人后，最迟60天内交给普委会，或最辞投票前30天交给普委会。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203681

Posted by on Jan 17 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added