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普罗马斯残忍谋杀案迅速破获

国家警察总长高度赞扬和庆贺雅京首都警察的卓越成绩

【罗盘报12月28日雅加达讯】 震撼全国的雅京东区普罗马斯（Pulomas）残忍谋杀案，在雅京首都警察迅速展开侦查下，以不到24小时内，终于成功破案。

警方根据分析闭路电视监控(CCTV)系统的录影资料，得出结论，凶手就是Ramlan Butarbutar并以闪电式的行动，将犯罪嫌疑犯人就地逮捕，逮捕过程中，两名歹徒不甘示弱，试图攻击警员，警员只好采取先发制人措施，将歹徒开枪，两名犯罪嫌疑人活抓而有一名嫌犯被警方击毙。

获悉震撼全国的普罗马斯残酷谋杀案迅速破获，国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将向雅京首都警察庆贺并赞扬警员的高度专业性破案。

发生于雅京东区普罗马斯豪宅多迪（Dodi Triono ）住家的一起6死5伤的残忍谋杀案，不仅震撼全国，也引发人们对国内社会治安的危机感，亮起红灯。

周三（28/12）死者多迪和同时遇难的天真可爱的两名女儿Diona Arika Andra Putri （16）和Dianita Gemma Dzalfayla（9），下葬于雅京南区老巴油兰Tanah Kusir 公众坟场（TPU）。

参加葬礼的多迪第二个太太萨菲拉（Almyanda Saphira），怀着悲痛代表已故夫君多迪向亲朋好友和商业往来人士至于诚挚的道歉，若已故夫君在世间有做对不起大众的行为。菲拉希望大家能原谅已故夫君多迪的罪过。她也希望真主宽恕已故夫君多迪的罪过。

此前，多迪第一任妻子的孩子Detri，也参加他父亲多迪的葬礼。此外，Detri代表家属向到场送殡的亲戚朋友们致谢，若先父有犯了不该犯的错误，祈求大家宽恕父亲的罪过。

犹如报道，除了主人多迪是被谋杀，还有包括2名多迪的女儿和他的私人司机。即Diona Arika Andra Putri（16）、Dianita Gemma Dzalfayla（9）、Amelia Calista 以及2名司机Sugiyanto和Tasrok（40）。

其余的受伤者有Emi（41）、Zanette Kalila Azaria（13）、Santi（22）以及2名护士 Fitriyanim（23）和Windy（23）。

据警方报道，自周一（12月26日）中午，11位受害者被关进一间仅有1.5M x 1.5M，面积约有2.25平方米的浴室里。估计死者可能缺乏氧气而窒息。因为他们已经在小房间里超过17小时。5人死者遗体已被送往Pulomas附近的 Kartika医院进行抢救。