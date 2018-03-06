Tuesday, March 6th, 2018 | Posted by

普监会通过PBB合格参加2019年选举
普委会准备提出上诉

普委会专员哈辛阿沙里（Hasyim Asyari）

普委会专员哈辛阿沙里（Hasyim Asyari）

【雅加达TRIBUN新闻网34日讯】普委会（KPU）召开全体会议。因为 普选监督委员会（Bawaslu）通过审议后，判决星月党（PBB）总主席尤斯利尔伊扎马亨德拉领导的回教党合格参加2019年总统大选。

普委会专员哈辛阿沙里（Hasyim Asyari）解释说，普委会于周一（34日）召开全体会议讨论有关Bawaslu的决定。

我们在普委会讨论和研究Bawaslu会所作出的决定态度。” 哈辛阿沙里周日（34日）在雅京Bawaslu大厦如是说道。

根据哈辛阿沙里说，普委会也会考虑对Bawaslu提出上诉决定。因为不接受Bawaslu 的决定。

普监会成员Fritz Edward Siregar周日（43日）在雅加达Bawaslu总部的最后判决中表示：“考虑到根据官方的验证报告显示，PBB在南Manokwari Re县已具有30％的女性代表，政党办公室和政党会员，因此PBB符合参选的资格。”

星月党总主席尤斯利尔说，如果普委会对Bawaslu的判决提出上诉，他已经准备好面对迎战。

我们尽可能准备好参加2019年选举，希望星月党成为一个更大的政党。”尤斯利尔如是说道。

与此同时，PBB总主席尤斯利尔伊扎马亨德拉(usril Ihza Mahendra)声称若KPUBawaslu的判决提出上诉，PBB将全力以赴应对法律程序。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=208244

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