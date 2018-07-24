Tuesday, July 24th, 2018 | Posted by

普监会向总统汇报 2018年地方首长选举中出现3567违规案件

Kumparan.新闻网724日讯】佐科威总统在西爪哇茂物行宫接见普选监督委员会（Bawaslu）。在 1小时的闭门会议中，佐科威由国务秘书普拉蒂克诺（Pratikno）和司法人权部长亚索纳 劳利（ Yasonna Laoly）陪同。

会谈结束后，普监会主席Abhan说，据普监会的记录，2018年地方行政首长选举期间出现3567 起违规事件。.Abhan说，国家公务员机构（ASN）在该选举中应保持中立切也涉及到违规行为。

普监会说，各级选举监督员都处理了侵权指控，2018年地方行政首长选举期间处理的调查结果和报告总数为3567起违规行为。擜bhan周二（724日）在西爪哇茂物行宫如是说道。

Abhan详细说明了3567起涉嫌违法行为的报告，其中262起被确定为选举罪，990起涉嫌行政违法行为，另有685起违法行为。有696份报告称经过调查后没有包括选举违规行为。普监会仍在处理多达825起涉嫌违规的报道。其中有721起是ASN违规中立的案件报告。Abhan继续说道。

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