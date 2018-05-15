Posted by admin

普监会传召普委会 2018年西爪哇省副省长候选人政见辩论会出现混乱局面

【万隆安达拉新闻网5月15日讯】西爪哇普选监督委员会（Bawaslu 简称普监会）传召普委会（KPU）。

因为于周一（5月14日）晚在印度尼西亚大学举行的2018年西爪哇省副省长候选人政见辩论会出现混乱局面。因为在政见辩论会上，第三组正副省长候选人Sudrajat – Ahmad Syakhu，突然喊出“2019年撤换总统的口号”，而遭到台下观众的不满，认为这是2018年西爪哇地方首长选举，与2019年总统选举风马牛不相及，毫无相关的议题。

“第三组正副省长候选人是否有可能被指控的违规行为或单纯的伦理问题？我们会传召普委会。”西爪哇普监会主席Harminus Koto周二（5月16日）在万隆办公室如是说道。

Harminus对最后一次公开辩论的混乱局面感到遗憾，但在辩论结束之前的氛围是充满活力。Harminus说，普监会传召普委会并要求对真实情况进行全面解释。

Harminus说，普监会尚未决定这对Sudrajat – Ahmad Syakhu在政见辩论中的举措是否违反了地方首长选举的规则，他们仍然需要与普委会进行更深入的讨论。

“我们所有的活动都是在全体会议上决定，我们会在稍后重新录制，然后我们会处理，不管是否存在行政违规我们都会审查违规行为。” Harminus说。

Harminus说，在传召普委会之后，普监会将审查候选人或组织者是否存在行政违规行为。 对于行政或其他违规行为，普监会和普委会可能会决定为解决此事而采取行动。

普监会强调的另一件事是，根本没有明确规定选举参与者的道德规范，这些参与者在普委会条例中不予支付，而只是暗示为适当的规范。

Harminus敦促中央普委会立即颁布参选者的明确道德准则，以便同样的事件不再重复发生。

“如果普委会和普监会违反了这种道德规范，它可以向普选尊严委员会（DKPP）报告，并且在将来必须根据参选者的道德规范进行规定。Harminus说。