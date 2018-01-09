Posted by admin

普监会主席会见警察总长

讨论关于2018年地方首长选举的问题

【雅加达安达拉网】昨日（1月9日），普监会主席Abhan会见我国警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将，此会见的目的有关谈论进入政治年应对的一些问题。

“不过我与狄托警察上将提到同步地方首长选举的筹备和问题。”普监会主席Abhan如此说道。

昨日的谈论提到有几位退役警察少将参选为地方首长选举候选人。

“我认为，警方对政治的态度相当明确，尤其是普委会宣布候选人后，地方首长选举候选人的警察少将必须辞去职位。擜bhan这样表示。

众所周知，每个政党已正式宣布参选地方首长选举候选人，斗争民主党（PDIP）刚宣布退役陆军少将哈山努汀（TB Hasanuddin）与退役警察少将安东查利延（Anton Charliyan）搭档为2018年西爪哇省长和副省长候选人。斗争民主党也推举沙发鲁汀（Safaruddin）警察少将为东加里曼丹省长候选人，不过迄今副省长候选人未决定。

斗争民主党、民族复兴党（PKB）和国民民主党 （Nasdem）推举Murad Ismail警察少将和Barnabas Orno为马鲁古省长副省长候选人。

此外，Abhan与狄托警察上将谈论预防网络犯罪、金钱政治及民族、宗教、种族和派别（SARA）的问题。

Abhan认为，警方将加强对网络犯罪的监视，尤其是在网络经常出现的。因此，我们已与警察对此问题达成一致采取防范措施。

我们也谈论有关企图建立金钱政治的候选人，属于该组的工作任务。

陪同Abhan与狄托警察上将的国会第二委员会成员Zainudin Amali对以上的问题拥有同样的观点，特别发现在地方首长选举举行。

“候选人用违反法规的方式获胜地方首长选举，譬如，网络犯罪、金钱政治及民族、宗教、种族和派别（SARA）的问题。Zainudin Amali说。