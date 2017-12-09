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普委会： 2019年总统选举预算更节省

【雅加达安达拉网】我国普委会主席阿里夫（Arief Budiman）表示， 有关2019年总统 选举比2014年的总统选举预算更节省。

“2019年总统选举比2019年 总统选举预算相比更加节省， 因为在2014年总统 选举中的 预算可能达到18兆亿盾， 但是仅用14兆盾。因此，2019年总统选举的预算可以 达到 1兆6800亿盾。” 阿里夫周五（12月8日）在雅京普委会（KPU）大厦如是说道。

阿里夫还说，根据我国普委会筹备的预算报告，2019年总统选举获得议员选举（pileg）和总统选举的预算，2018年地方首长选举预算是10.8兆盾，2019年预算可以达到6兆盾。

此外，适逢应对国会和地方议会选举之际，在2019年总统选举预算肯定可以节省很多钱。

不过普委会临时性的工作人员可以在议员和总统选举后收到薪水，详细普委会临时性的工作人员有投票委员会（KPPS）、投票站工作人员（TPS）和县区投票工作人员。

阿里夫对记者表示：“其实2018年地方首长选举预算更高，因为我们都必须发放工作人员酬金，不过我们有临时性的工作人员可以节省。原则上，普委会的工作还有增加处理竞选费、竞选后勤和五年以来的膨胀状况。”

众所周知，我国总统佐科威（Joko Widodo）已把2018年预算执行表单（DIPA） 提交给 代表部长和我国普委会，提交的预算执行表单是最后预算文件分配，尤其是部长和非部长执行2018年方案和工作计划。

2018年国家收支预算修订案2兆2200亿盾，分别中央政府预算84兆7700亿盾和非政府预算607兆盾。