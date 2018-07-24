Tuesday, July 24th, 2018 | Posted by

普委会称多米的身份不是前贪污罪犯
可以参选2019年国会选举

有意重振雄威苏哈多家族的工作党总主席多米 苏哈多。

有意重振雄威苏哈多家族的工作党总主席多米 苏哈多。

【点滴新闻网雅加达722日讯】普委会（KPU）已经完成验证2019年国会选举候选人，包括工作党（Partai Berkarya）总主席亦是我国第二任总统苏哈多的满子多米（Tommy Soeharto）。多米本人受到他作为曾被判处10年徒刑前罪犯身份的限制。

多米的身份不是前贪污罪犯。”普委会主席阿利夫 布迪曼（Arief Budiman）周日（722日）在西爪哇茂物Lorin酒店对记者如是说道。

然而，作为一名判刑五年以上的前罪犯，多米必须通过媒体公布已经完全服刑10年有期徒刑的判处。包括汤米在内的每个犯人都必须实行这些义务。

需要申报，只是向社区通过媒体公布已经完成10年的有期徒刑。”阿里夫说。

但是，阿利夫尚未确认多米是否附上了这些申报文件。 如果没有，多米必须在731日期限之前附上。

多米苏哈多因国粮署（Bulog）和Goro交换的贿赂案被判入狱18个月。 然而，在复审（PK）的时候判决被驳回。

此前，与此问题相关的是，多米声称将成全普委会的资格要求。 他还将收到任何普委会的决定。

关于普委会我始终遵循普委会的明确规则。”多米如是说道。

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