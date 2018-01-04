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普委会正式通过多米苏哈多

成立的“榕树从业党”

【本报讯】普选委员会昨日公布多米．苏哈多（Tommy Soeharto）成立的 “榕树从业党”（Partai Beringin Karya/Partai Berkarya）经普选委员会审核通过正式成为政党。

Hasyim Ashari普选委员会成员在普委会大厦说，之前普委会认为榕树从业党未附合成立政党的条件，因为该党的财政拉登马斯Hendryanto正卧病在医院未能出席审核会，最后普委会到医院去会见了该党财政后，审核程序才算完成，现在普委会正式宣布通过榕树从业党成为政党。

榕树从业党秘书长安迪（Andy Picunang）说，为满足审核政党条件，普委会及监委会人员于1月3日到明登区的Waluyo医院会见榕树党财政Raden Mas Henryanto。

安迪说，榕树从业党已通过审核的三个条件，即第一，具有主要干部，党总主席Neneng A Tutty，党秘书长Andy Picunang，党财政Raden Mas，他们的名字符合身分证上的名字。第二，有妇女党员。第三，有党的办事处。现在该党已可以进一步活动。

榕树从业党也已满足妇女干部名额的条件，即30％的党员及党干为女性。而该党的办事处设在评议主席多米.苏哈多的办事处。自从榕树从业党2016年7月15日成立以来，多米.苏哈多在Pangeran Antasari 20号的办事处，已成为“榕树从业党”的办事处。