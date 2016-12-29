Thursday, December 29th, 2016 | Posted by

普委会揭露
2017年地方首长选举竞选活动冷落的原因

我国普委会（KPU）主席朱利阿尔迪安多罗（Juri Ardiantoro）

我国普委会（KPU）主席朱利阿尔迪安多罗（Juri Ardiantoro）

罗盘报新闻网28雅加达讯】我国普委会（KPU）主席朱利·阿尔迪安多罗（Juri Ardiantoro坦承，我国将同步举行的2017地方首长选举，竞选活动气氛感觉没有比往年热闹。

根据普委会报道，全国101各选区将同步举行地方首长选举，但是临近选举日，竞选活动显然没有以往积极和热闹其中主要原因是，第一是在2017年地方首长选举的竞选期间长，因此，很多地方首长候选人不能参加竞选活动

第二是参选2017年的地方首长候选人较少。以往平均每个地方有大约5位到7位候选人参加地方首长选举。但是现参选地方首长的候选人平均候选人人数仅达23位。”周二（27/12），普委会裁判在雅京西区Hayam Wuruk普委会性办公室如斯说道。

第三是2017年地方首长，普委会积极参与竞选活动的道具供应之前，每组候选人可以更自由制造竞选活动宣传道具，现在必须经过普委会供应。导致地方首长候选人消极的态度。

原先每个候选人可以自己作竞选的道具活动。

但是2017年起，地方竞选活动所有竞选道具均由国家透过普委会供应，所以候选人竞选道具有限。

第四是2017年地方首长候选人采取不同的竞选活动，他们较多下访选民，与选民直接互动，争取他们的支持。”普委会主席朱利说。

内政部地方首长选举监督员Hariyadi阐述，大部分地区进行首长选举气氛，明显不热闹。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171845

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