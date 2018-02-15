Thursday, February 15th, 2018 | Posted by

普委会提醒小孩子不要参与
2018年地方首长选举竞选活动正式启动

图为雅加达普委会总部大楼

图为雅加达普委会总部大楼

 

【雅加达罗盘报新闻网215日讯】周四（215日）2018年地方首长选举竞选活动正式启动。普委会（KPU）要求搭档候选人，竞选政党和竞选团队充分利用时间介绍候选人的执政纲领。

透过竞选活动，每组地方首长候选人可以向选民介绍候选人未来的执政纲领，以具有教育性的方式教育选民，让竞选活动充分展现富有教育性和建设性以及有利于选民的候选人竞选活动。”普委会专员 Wahyu Setiawan周三（214日）对记者如是说道。

Wahyu还提醒每组地方首长候选人，竞选政党和竞选团队在竞选活动不要让孩子参与。不要让单纯的孩子成为政治牺牲品。

此外，Wahyu补充说，2018年地方首长选举共有171个选区同步进行选举投票。全国34个省份，将有17个省份举行正副首长选举，39个城市和115县举行县市长选举。今天巴布亚省不会开展竞选活动，因为地方普委会尚未尚未确定候选人名单。

如果还没有确定，那么按照综合时间表调整，巴布亚将不得不调整协议时间表。擶ahyu如是说。

普选监督机构（Bawaslu）成员Mochamad Afifuddin表示，地方普选监督机构和监督委员会（Panwas）已经做好准备监督竞选活动。因此，预计该竞选活动按照规则运行。

我们的关键问题包括金融政治和种族、宗教、族群和派别（SARA）的政治化。擜fifuddin对记者如是说。

Afifuddin说，此外，Bawaslu还研究了举办者使用的道具、辩论等竞选活动。我们已经巩固了对竞选活动监测和资金的支持。

 

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