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普委会承认OSO阵营 人民良心党为合法参选政党

【雅加达Liputan6网】针对人民良心党（Hanura）的党内纠纷，普委会（KPU）已正式出决定，承认OSO 阵营为合法政党，代表2018年地方首长选举和2019年国会代表选举。普委会成员Ilham Saputra表示，我们将承认政党拥有政府的合法阵营的条件。

“我们对此问题根据接受司法人权部（Kemenkumham)的决定书。”普委会成员这样表示。

日前我们接受司法人权部的决定书报告，人民良心党中央理事会（DPP Hanura）总主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang-OSO）是政府的合法阵营。

“乌斯曼沙普达是根据司法人权的决定书。擨lham Saputra这样表示。

Ilham Saputra解说，人民良心党可以改正司法人权部的决定书，其实普委会进行实验之前，人民良心党还有时间改正该决定书。

“我们仍等待人民良心党改正该决定书，不过我们根据接受司法人权提交给我们，并可以作为普委会进行实验。Ilham Saputra如是说道。

Ilham Saputra补充说，我们根据信息系统（Sipol）进行实验阶段，因此，政党可以向普委会提交政党全体理事会成员名单的改正。

“我们还给政党机会改正全体理事会成员的名单，不过我们计划将于本月28日在地区中央理事会（DPP），区委会（DPW）和县地方代表理事会（DPD）进行实验阶段。Ilham Saputra说。